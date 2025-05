Sheinbaum dice que es injusto que EU suspenda importación de ganado

La presidenta rechazó que desde Estados Unidos se utilice a México con otros fines e insistió en que su gobierno colabora pero no se subordina.

“Como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación pero no hay subordinación ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo en particular de la secretaría de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos”, señaló.

En sus redes sociales, la secretaria estadounidense afirmó que no pueden permitir el regreso de la plaga que previamente ya invadió a Estados Unidos con consecuencias severas.

“Anuncio la suspensión a las importaciones de ganado, caballos y bisontes vivos a través de los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos, con efecto inmediato. La última vez que esta devastadora plaga invadió Estados Unidos, nuestra industria ganadera tardó 30 años en recuperarse. Esto no puede volver a suceder", afirmó.