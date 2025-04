Sheinbaum: no retomaremos relación con Ecuador mientras Noboa sea presidente

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta se refirió a las elecciones de Ecuador en las que se declaró ganador a Daniel Noboa, aunque la opositora Luisa González no ha reconocido los resultados.

Sheinbaum planteó que Noboa incurrió en algunas irregularidades como no separarse del cargo para buscar la reelección.

“La asamblea emitió un comunicado expresando que el presidente debía solicitar la licencia ante dicho cargo, no sólo no hubo licencia de quien ‘ganó la elección’. El hecho de que el presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Eso lo dice la OEA”, refirió.

En su informe preliminar, la OEA planteó que su delegación "observó con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña”.

Por esas irregularidades, la presidenta consideró como “dudoso” el triunfo de Noboa.

“Fue muy dudoso su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional y la otra candidata pues está diciendo que hubo fraude, entonces de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador”, indicó.