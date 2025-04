“México desgraciadamente vive un retroceso dramático con un presidente populista, demagogo, que va acabando con todas las libertades que gracias al señor Zedillo vivió México y hoy desgraciadamente es uno de los países que más retrocede en América latina”, dijo.

En 2021, también criticó las conferencias matutinas que encabezaba el expresidente López Obrador de lunes a viernes.

“La verdad no me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas, comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando, atacando a los periodistas, no me parece que esa sea la función de un presidente; y creo que él trasgrede un poco esa función, porque piensa, tal vez, que le da más popularidad, pero no sé si le da más popularidad, o más bien la reduce”, comentó.