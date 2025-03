Sheinbaum responde a Trump: en el T-MEC no debe haber aranceles

En su conferencia de prensa, la presienta leyó el comunicado donde la Casa Blanca confirmó la imposición de un arancel de 25% a los vehículos importados desde México y Canadá, un anuncio que estaba previsto para el 2 de abril.

“Nosotros después del 2 de abril, cuando se presente todo el paquete, vamos a presentar también lo nuestro, que no sólo tiene que ver con que si no es un asunto de venganza, de ‘oye me pusiste esto, yo te pongo’. Es un asunto de cómo México va a salir adelante”, indicó.

Sheinbaum destacó que, a diferencia de otras naciones, México tiene espacios para la comunicación y acuerdos con Estados Unidos y muestra de ello son las reuniones que tiene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Hay espacios de plática, de colaboración, de negociación. Yo creo que somos el único país que tiene este nivel de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, no solamente o particularmente con el secretario de comercio”, indicó.

Como parte de ese diálogo bilateral, este viernes estará en México la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien se reunirá con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional para abordar temas de seguridad.