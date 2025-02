México y EU retoman mesas de diálogo con la presión de 'El Mayo' sobre la mesa

“Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, pues que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”, dice la carta de Zambada dirigida al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

José María Ramos, profesor de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), considera que por la forma en que se dio la captura de Zambada, esta petición sí pondrá presión en la relación bilateral.

"Claro que contamina (la relación entre países) en la medida en que no existe la transparencia debida sobre la detención del 'Mayo'", comenta el investigador.

En entrevista, Ramos considera que la petición de Zambada no será fácil, por lo que le convendría buscar ser testigo protegido del gobierno de Estados Unidos o llegar a un acuerdo con ellos para evitar la pena de muerte, que tiene propuesta como condena.

"Regresar a México lo veo muy difícil, es muy complicado. En el caso de que México hiciera la solicitud tendría que ser muy fundamentada. A Zambada le preocupa la pena de muerte, y ante esa posibilidad recurre a la justicia mexicana, pero el problema es que en los casos de extradición, uno de los factores que no debe prevalecer, es precisamente la pena de muerte", comenta.

En esa tónica, este lunes el abogado de "El Mayo", Frank Pérez dio a conocer que su cliente está dispuesto a declararse "culpable" de algún delito no grave , de los 17 que le imputan las autoridades norteamericanas, a fin de librar la pena de muerte.

Ismael "El Mayo" Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, tras ser engañado presuntamente por uno de los hijos de su antiguo socio, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Fui privado de mi libertad en territorio nacional, mediante coacción física y engaños, posteriormente fui trasladado de manera coercitiva desde territorio mexicano hacia los Estados Unidos de América, por un particular mexicano" Ismael "El Mayo" Zambada

En días pasados se dio a conocer la carta íntegra de Zambada donde pide su repatriación, misma que ha sido reforzada por sus abogados a asegurar que la detención de su cliente se trata de un "secuestro transfronterizo".

El abogado Juan Manuel Delgado, quien forma parte su defensa legal, explicó este lunes en entrevista en Radio Fórmula que desde principios de los 90 México y Estados Unidos firmaron el tratado para prohibir este tipo de secuestros, por lo que han pedido al gobierno de México intervenir.

El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que un Estado debe solicitar a otro la extradición de una persona en caso de ser acusada de un delito y cuando pueda sancionarse el ilícito con pena de muerte, asegurar que esta no será incluida en la condena o que no será aplicada. Debido a que "El Mayo" Zambada no llegó de esta manera, sí se podría aplicar la pena máxima, como ha sugerido el presidente Trump para el caso de los narcotraficantes.

Giannina Sampieri, directora de la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Intercontinental, considera que con su advertencia de colapso en la relación bilateral, "El Mayo" está intentado ver qué gana.

"En relaciones internacionales, le llamamos teoría de juegos, está jugando a un juego de la gallina donde está presionando para que tenga resultados positivos", afirma.

La encrucijada de México

La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que su gobierno no cae en "chantajes" ni amenazas luego de la advertencia de Zambada, aunque informó que sí se revisa su petición para solicitar su repatriación.

"Ni caemos en chantajes, ni caemos en amenazas. Cumplimos con nuestra responsabilidad con la Constitución y con las leyes. Frente a una situación como esta, ¿a dónde va uno?, pues al derecho de cualquier mexicano, cualquiera que este sea. Y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, porque juramos respetarla. Entonces, no es ni caer en chantajes, ni caer en amenazas", dijo este lunes en su mañanera.

Está programado que este martes, sea el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el que dé una postura al respecto.

De acuerdo con los expertos, a pesar de la presión del "Mayo", la presidenta no debería buscar su repatriación, para así evitar alimentar los vínculos que le atribuyen a su movimiento político con el crimen organizado y en el caso de Donald Trump, no ceder en la repatriación porque está en manos de su justicia de uno de los hombres más buscados.