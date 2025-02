Sheinbaum: antes los gobiernos se arrodillaban, pero hoy a México se le respeta

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los gobiernos de antes se arrodillaban ante extranjeros, pero ahora no, pues aseveró que hoy a México se le respeta, incluso destacó que su administración envió la semana pasada una iniciativa para sancionar cualquier tipo de intervención desde el exterior.

“Ya no es como antes que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no. Desde que llegó la transformación al gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país”, planteó en la conmemoración del Día de la Bandera realizada en Campo Marte.