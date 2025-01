Sheinbaum plantea colaboración, no "medida unilateral" para combatir cárteles

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que con un equipo de abogados de su gobierno realiza un análisis jurídico sobre las posibles implicaciones de esta designación, promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde el día uno de su segunda administración.

Recordó que la orden ejecutiva de Trump da un periodo de análisis -de 14 días- sobre la definición de los cárteles como grupos terroristas, tiempo que el gobierno de Sheinbaum para revisar las eventuales consecuencias y elaborar su propio planteamiento.

Nosotros estamos combatiendo a estos grupos criminales y lo que queremos es la colaboración y la coordinación. Las decisiones unilaterales no ayudan, lo que ayuda es la colaboración”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum explicó que el consumo de fentanilo y otras drogas no es un asunto únicamente de grupos criminales, sino que también es un problema de salud pública, por lo que se requiere una estrategia integral para hacerle frente.

Ese será el principal planteamiento que su equipo llevará ante Trump una vez que su gobierno “se asiente” y ambos países lleven a cabo trabajos de alto nivel para alcanzar acuerdos, abundó.

También pedirá colaboración para disminuir la violencia en México y evitar el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos.

“El planteamiento es la colaboración, la coordinación, en el ámbito del respeto mutuo y del respeto a nuestras soberanías”, recalcó.

La presidenta enfatizó que su gobierno sí combate a los cárteles de la droga y las causas del consumo de sustancias, pero, insistió, necesita de la colaboración de Estados Unidos para obtener mejores resultados.

“¿Qué es lo que ha manifestado públicamente el presidente Trump? Que no quiere que llegue fentanilo a los Estados Unidos, pues nosotros no solo no queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ningún lado”, expuso en Palacio Nacional.

“¿Qué estamos haciendo nosotros? La campaña contra el fentanilo, el trabajo del gabinete de seguridad, que es muy importante, la incautación histórica que se ha hecho de esta droga y otras drogas”, resaltó.

Rechaza reasignación de presupuesto para migración

En otro tema, la presidenta sostuvo que no es necesaria una reasignación presupuestaria para atender el fenómeno de las deportaciones, luego de que Trump endureció la política migratoria de Estados Unidos y ordenó la reinstauración del programa "Quédate en México".

"No es necesaria (reasignación de presupuesto). Está contemplados presupuestos para una emergencia, hay una partida presupuestal para alguna emergencia y entre ellas puede ser la consideración de centros de atención, de albergues, entonces no es necesaria ninguna modificación", declaró Sheinbaum a pregunta expresa sobre el planteamiento que hizo Morena en el Congreso.

Ante posibles deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, la Cámara de Diputados analiza realizar un ajuste presupuestal para atender a los connacionales.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó el jueves que, si bien la prioridad son las modificaciones a leyes secundarias relacionadas con las reformas constitucionales aprobadas entre septiembre y diciembre, están en la disposición de revisar el Presupuesto para otorgar recursos para atender el tema migratorio.

“Se reajustó la agenda. Aunque tenemos como prioridad darle vida y congruencia a las reformas constitucionales con nuevas leyes reglamentarias, surgió este factor disruptivo de las acciones ejecutivas del presidente Donald Trump, y he recogido propuestas desde que estamos en la disposición de revisar el presupuesto para reasignar recursos y enfrentar los retos que implican estas medidas ejecutivas, hasta legislar en materia migratoria y en materia de seguridad nacional, de defensa a la soberanía nacional”, comentó el morenista.