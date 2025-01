La mandataria federal explicó que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, solicitó la reunión con Gobernación y la dependencia aceptó para tratar dos temas que importan a su gobierno: los fideicomisos y la elección del Poder Judicial.

"Llamó la presidenta de la Corte para algunos temas que quería tratar, le dije a la secretaria de Gobernación que estaba bien y, sobre todo, lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos: cuántos recursos tienen los fideicomisos, cuándo se van a entregar los fideicomisos y también, pues, lo que comentamos ayer, que no interrumpan el proceso de la reforma, de la elección del Poder Judicial", declaró.

Sheinbaum reiteró así su llamado al Comité de Evaluación del Poder Judicial para que reactive el proceso de selección de los candidatos que podrán participar en la elección judicial de este año y que pospuso por acatar la resolución de un juez que ordenó suspender el proceso

"Tienen que abrir porque cómo mucha gente que se inscribió ahí ahora no va a tener la posibilidad de participar. Ellos mismos están cerrando la puerta de la democracia. Entonces, hay una reunión en donde va a estar presente la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica para ver exactamente qué planteamientos y a nosotros nos interesan esos dos: los fideicomisos y que siga la elección del Poder Judicial", mencionó.

La presidenta agregó que actualmente la Suprema Corte no cuenta con los votos que se necesitan para declarar la inconstitucionalidad de alguna reforma impulsada desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Han estado resolviendo porque, como no tienen hoy los ocho votos, porque un ministro terminó su periodo y ya no tienen los ocho votos que pudieran llegar a tener, pues ya muchos de los amparos frente a leyes que se plantearon en el pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. no tienen los votos para declararlo inconstitucional. Pero lo importante es que siga la elección, la parte que le corresponde al Poder Judicial para la elección de las personas que van a participar", subrayó.