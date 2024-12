Sheinbaum condena agradecimiento al CJNG e investigan a alcaldesa de Coalcomán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República ya investiga a la alcaldesa de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, para determinar si tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agrupación delictiva a la que se le agradeció en mantas la entrega de juguetes.

“Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez, entonces tiene que haber una investigación de la fiscalía y en todo caso si se encuentra algún vinculo, pues que sea presentado ante un juez”, dijo este lunes en su conferencia matutina.