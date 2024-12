Sedena atribuye a Cárteles Unidos ataque a militares en Cotija, Michoacán

“Tenemos la idea, únicamente es la idea, porque al estar del lado de Michoacán, desde la época de Aguililla, el grupo de delincuentes locales ponía muchos artefactos explosivos de este tipo para que no ingresara el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, suponemos que es un grupo local de Michoacán, Cárteles Unidos”, indicó.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que esos artefactos explosivos no son muy efectivos, aunque en el sexenio pasado causaron la muerte de seis soldados.

“Todo lo que hace la delincuencia organizada nos preocupa. Respecto a los artefactos explosivos que emplea la delincuencia organizada, son elaborados de una manera muy rústica, no son fabricados, no son del tipo que utilizan las Fuerzas Armadas. Nosotros no utilizamos minas, el Ejército mexicano no, pero otros países sí. Minas antipersonal de ese tipo. Pero no, de estos no se han localizado. Repito, son rústicos, los emplean mucho ellos, los de la delincuencia organizada, afortunadamente no son muy efectivos en ese sentido”, agregó.

El secretario de la Defensa detalló que, a las 9 de la mañana del lunes, se informó de un campamento con personal armado al sur del municipio de Cotija, por lo que personal militar se desplegó en la zona.

Tras realizar reconocimientos aéreos y ubicar unas instalaciones sin gente armada en ese momento, arribaron al lugar, pero unos troncos a medio camino les obligaron a bajar del vehículo y continuar a pie. Ahí encontraron tres cuerpos desmembrados y, al rodear el área, estalló un artefacto explosivo improvisado.

“Lamentablemente, fallecen dos compañeros, dos soldados, y cinco más fueron heridos, entre ellos un Mayor que llevaba el mando de ese grupo, un sargento primero y tres soldados”, declaró.

Los elementos fueron al Hospital de Zona de Apatzingán, Michoacán, en el helicóptero que estaba sobrevolando el área, mientras que otros soldados continuaron avanzando hasta llegar al campamento, que ya estaba abandonado, agregó.

El titular de la Sedena lamentó el ataque y aseguró que apoyarán a las familias de los soldados y a los elementos heridos.