"No es la manera de comportarnos": Sheinbaum 'regaña' a Monreal por helicóptero

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, consideró que el uso de helicópteros por parte del coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, no es la manera en que se deben comportar los funcionarios públicos que forman parte de la Cuarta Transformación.

“Es una decisión de él. Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber ‘gobierno rico, con pueblo pobre’. Entonces no es esa la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar el ejemplo”, planteó este viernes.