Monreal acepta que viaja en helicópteros; “no soy hipócrita”, dice

Ese deportivo no tiene helipuerto, sino que suspendieron actividades deportivas para que los diputados pudieran abordar la aeronave.

Cada que hay bloqueos, los legisladores logran que el deportivo cierre y no realice actividades cotidianas, pues también lo emplean de estacionamiento.

Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció que desde que fue gobernador de Zacatecas viaja con frecuencia en transporte aéreo privado y aseguró que ni la Cámara de Diputados ni él destinaron recursos públicos, pero no informó quien “lo invitó” al viaje.

En entrevista el morenista afirmó: “no fue en sesión y fue simplemente el uso de un transporte privado; lo hago con frecuencia, a lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita, a veces uso ese tipo de aeronaves”.

“Sí es cierto, yo desde que era gobernador, y después, de vez en cuando, uso transporte tipo privado, lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencia, urgencias, no es a cargo del erario, no a cargo de la Cámara, son vehículos que me hacen favor de solicitarme que los acompañe, o que en alguna decisión importante que tengan los acompañe".

La Ley Federal de Austeridad ordena a los funcionarios públicos tener un comportamiento “probo y austero”, en tanto que Morena ha cuestionado el uso de vehículos como ese en sexenios pasados.

Desde hace varias legislaturas, los líderes de la Cámara no habían viajado –o por lo menos no eran sorprendidos- en helicóptero, ni los del Revolucionario Institucional (PRI), ni los de Acción Nacional (PAN) cuando eran mayoría.