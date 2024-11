En llamada telefónica, Sheinbaum y Trump evitan hablar de la frontera

No hubo invitación a toma de protesta

Aunque tuvo una duración de una hora, el propósito era felicitar a Trump por su triunfo, aunque en el diálogo el republicano también aprovechó para externarle su felicitación a Sheinbaum por su victoria el pasado 2 de junio.

“Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, y pues le devolví la felicitación, obviamente, para eso fue la llamada para hablar por el Triunfo”, destacó.

Trump aprovechó para enviarle un saludo al expresidente Andrés Manuel López Obrador con quien coincidió parte de su primer periodo como presidente de Estados Unidos.

Respecto a una supuesta invitación a la toma de protesta de Trump, la cual se realizará el 20 de enero de 2025, la presidenta explicó que el republicano solo le dijo “nos vemos pronto”, pero de manera formal no fue una invitación.

“Esto que salió de que si me invitó a la toma de posesión, y todo esto, él me dijo ‘See you soon’, o sea: nos vemos pronto, y le dije, ‘sí, nos vemos pronto’. Fue una llamada muy muy cordial, la verdad. Y estamos contentos por ello, y ahora por todo lo que viene hacia delante”, indicó.

Informó que aún no hay invitaciones formales para asistir a la toma de protesta, pues acaba de darse el triunfo de Trump.