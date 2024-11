Con Sheinbaum, la CDMX ya no participa cada lunes en reuniones de seguridad

Cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente de la República, cada semana a las reuniones del gabinete de seguridad asistía la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Así también siguió Martí Batres, quien sustituyó a la ahora presidenta.

No obstante, al iniciar el Gobierno de Sheinbaum, la Ciudad de México ya no participa semanalmente, pues la presidenta ha optado la visita itinerante de gobernadores a Palacio Nacional, por lo que la jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada ya no asiste todos los lunes como sus antecesores.