Sheinbaum: si desaparece el Inai, ya no habrá gastos en centros nocturnos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó que con la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) los ciudadanos queden desamparados, pero lo que sí sucederá, dijo, es que ya no habrá dispendios como gastos en centros nocturnos o viajes turísticos a costa del erario.

“Claro que vamos a defender a todas y a todos los mexicanos de las injusticias que están en muchos lugares y nosotros tenemos obligación de atender. Lo que ya no va a haber es gastos públicos en los centros nocturnos, eso sí ya no, o en viajes de turismo gubernamental, eso tampoco, gastos en tarjetas American Express, eso ya tampoco, eso sí no va a haber”, dijo.