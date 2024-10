AMLO revela su retrato oficial como presidente que quedará en Palacio Nacional

El retrato del presidente número 65 de la historia de México fue colocado en el pasillo de los presidentes de Palacio Nacional, junto al de otros exmandatarios.

A diferencia de sus antecesores, López Obrador no luce solo en su retrato: al fondo se ve un Zócalo repleto, el mismo espacio que fue simbólico para su lucha política.

El presidente explicó que la decisión de ser retratado con un Zócalo lleno, se debe al "amor al pueblo". A horas de que concluya su gestión, aseguró: "Misión cumplida".

El retrato del presidente Andrés Manuel López fue colocado junto al de otros expresidentes. (Foto: Presidencia de la República.)

En febrero pasado , el presidente explicó que eligió el Zócalo de la Ciudad de México porque fue el espacio donde se formó.

“Y acerca del retrato oficial, pues ya lo están haciendo, pero no quiero poner nervioso al pintor. Pero sí es en el balcón y teniendo detrás al Zócalo, porque yo ahí me formé también. Así como me formé en las comunidades indígenas mayas chontales de Tabasco, también en el Zócalo, y desde luego en la calle, en las comunidades, en los pueblos; entonces, no podría yo tomarme una foto o que me hagan un retrato en una oficina, mejor el Zócalo. Pero yo espero que ya vaya avanzado”, explicó.

Un detalle del cuadro es que en la Torre Latinoamericana se lee la fecha 15 de septiembre de 2024.

¿Quién pintó el retrato de AMLO?

Ermilo Espinosa Torre, de 41 años, es nieto de Ermilo Torre Gamboa, también un renombrado artista. El costo de la obra fue de alrededor de 700,000 pesos.

Develamos en Palacio Nacional el retrato al óleo que estará en la Galería de los Presidentes. En esta obra, de Ermilo Espinosa, estamos acompañados del pueblo en el Zócalo de la Ciudad de México.



El cuadro está lleno de simbolismos, entre ellos el bastón de mando y la banda… pic.twitter.com/EDeKisyEst — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 30, 2024

El artista visual mexicano está especializado en pintura. Es graduado en Artes Visuales con Orientación en Pintura por la Universidad de Guadalajara.

Ermilo ha presentado exposiciones individuales en escenarios internacionales como Focus (Galerie LeRoyer, Montreal, Canadá, 2021), Visiones en Silencio (Casa Oswaldo Guayasamín, La Habana, Cuba, 2007), Murmullos en Babel (Centro Cultural de Mérida Olimpo, Yucatán, 2008), Ausencias y Presencias (Museo José Luis Cuevas, Ciudad de México, 2012), MUTE (Museo Casa Diego Rivera, Guanajuato, 2013), Face to Face (Hôtel de Manville, Salón de la Alcaldía, Les Baux, Francia, 2015), ERMILO ESPINOSA TORRE (Au Médicis, Galerie Marguerite Milin, París, 2016), y Lo Exterior de lo Interior (LS Galería, Ciudad de México, 2019).

A lo largo de su trayectoria, ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos las becas Jóvenes Creadores del PECDA (2010 y 2014) y del FONCA (2012), el Premio de Adquisición en la V Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán y el Premio Estatal de la Juventud, ambos en 2011.