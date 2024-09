AMLO: si la defensa de García Luna negocia su sentencia, es porque acepta culpa

A días de que en Nueva York se dicte la sentencia a García Luna, el equipo legal del exsecretario encabezado por César de Castro ha planteado que dos décadas es una condena suficiente, pues los fiscales han pedido cadena perpetua.

El presidente López Obrador planteó que lo fundamental en el caso de Genaro García Luna es que no haya impunidad por los ilícitos cometidos.

“La autoridad tiene que ver el daño que se cometió a la sociedad, al pueblo de Estados Unidos. Yo lo que creo que es muy importante es que no haya impunidad para que no se dé la repetición de estos casos. La justicia es prevenir que no haya impunidad”, destacó.

El próximo miércoles 9 de octubre se dictará sentencia a Genaro García Luna, tras ser declarado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico.