AMLO manda mensaje a persona que le arrojó una botella: “Puede estar tranquilo”

Al preguntarle si considera que se trató de una agresión, consideró que no fue así y que es un hecho que no pasa a mayores.

“No, no, no, es que no pasa a mayores y yo también pido que actuemos con mucho respeto a los que están participando en la transformación del país, que somos millones. Que actuemos con respeto, con tolerancia”, afirmó.

"Soy partidario de que no haya castigo". presidente López Obrador

Durante su gira de trabajo por Veracruz, el presidente fue agredido con una botella de agua, mientras trabajadores del Poder Judicial le gritaban ¡dictador!, en reclamo a la reforma al Poder Judicial.

Más tarde, Circuitos Unidos-Movimiento de Trabajadores del Séptimo Circuito, quienes habían convocado a la manifestación, se deslindaron de la agresión y la condenaron enérgicamente.

“Condenamos enérgicamente el incidente y precisamos que, si bien, acudimos a manifestarnos pacíficamente a las afueras del edificio 'Casa Juárez', fueron personas cercanas a Morena –así se identificaron– quienes lanzaron diversos objetos como rocas, botellas, entre otros, tanto a las autoridades asistentes, como a las personas trabajadoras que se encontraban manifestándose”, dice parte del comunicado.