La Guardia Nacional actuará con rectitud con traspaso a la Sedena, afirma AMLO

El presidente aseguró que la intención de que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena es blindarla.

“Si se convierte igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea en una rama de la Secretaría de la Defensa tenemos la garantía de que va permanecer y va a seguir actuando con rectitud”, comentó.

Guardia Nacional pierde carácter civil

Tras casi 16 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó con 362 votos a favor de Morena y aliados que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, con ello, se suprimió su carácter civil con el que nació la institución.

La reforma constitucional establece que la Guardia Nacional será de carácter permanente, integrada por personal de origen militar y con formación policial y será dependiente de la Sedena para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El presidente de la República tendrá como facultad nombrar al comandante de la Guardia Nacional, pero a propuesta de secretario de la Defensa Nacional.

#ULTIMAHORA | Se aprueba, en lo general, con 362 votos a favor, 133 en contra y 0 abstenciones, el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de #GuardiaNacional pic.twitter.com/95iNZTW0gd — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 20, 2024

Al opinar sobre la aprobación de la iniciativa que mandó en febrero pasado –tras varios intentos previos de adscribir la Guardia a la Sedena–, el presidente aseguró que con este traspaso garantiza que los esfuerzos para fortalecer a la corporación no se irán a la borda.

“Esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional en cinco años, para crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que se padeció con la Policía Federal que se inició con (Ernesto) Zedillo y llegó a manejarla García Luna y se corrompió”, destacó.