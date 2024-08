Sheinbaum ofrece atender de forma estructural inundaciones en Chalco

Respalda a Delfina Gómez

Ante las críticas hacia Delfina Gómez por no visitar la zona afectada desde el primer momento, Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a la gobernadora del Estado de México.

Señaló que desconoce por qué Gómez no acudió a Chalco antes, sin embargo, dijo que lo importante es que está atendiendo el problema.

“Siempre vamos a apoyar a Delfina es una mujer honesta, de convicciones y está ahí. Bien podría no haber ido y decir ‘es un problema de los habitantes de Chalco’, pero está ahí, está revisando, atendiendo y eso no quiere decir que las autoridades del Estado de México no hayan estado ahí. No es fácil solucionar el tema, pero hay que dar todos los apoyos que requiera la población”, indicó.