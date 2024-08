"Tenemos un margen y podemos resistir", dice AMLO ante lunes negro

“Esto puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países. En el caso de México, hubo una pérdida para el peso, no muy significativa, pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos”, expuso en su conferencia matutina.

El presidente se comprometió a informar de la situación financiera a mitad de esta semana para dar seguimiento a lo que ocurra con los mercados financieros.

“Lo único que no me gusta es eso de ‘lunes negro’. ¿Por qué no ‘lunes blanco’ o de otro color?”, ironizó.