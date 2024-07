"No se tiene información confiable", dice AMLO de EU en detención de "El Mayo"

En su conferencia matutina, al presidente López Obrador se le preguntó si su Gobierno estaba conforme con lo informado hasta ahora por Estados Unidos en torno a la captura de los dos liderazgos del Cártel de Sinaloa.

"No, todavía falta mucho (por informar), falta por ejemplo saber de dónde salieron. Originalmente mandaron de migración de México, eso no de Estados Unidos, lo de el plan de vuelo de Hermosillo de una avioneta a nuevo México, pero luego, se menciona de que no salieron de ahí y no se tiene una información confiable", explicó.

El mandatario federal comentó que inicialmente se tenía la versión de que la avioneta en la que se trasladaron "El Mayo" y el "Chapito", salió de Hermosillo, Sonora, pero después Estados Unidos no les ha precisado el lugar exacto.

"Dicen 'de México', pero pues México son 2 millones de kilómetros cuadrados", comentó.

Tampoco descartó que agentes de Estados Unidos hayan ingresado a territorio mexicano para contribuir en la detención de uno de los hombres más buscados y por quien se ofrecían 15 millones de dólares como recompensa a quien diera información

"Se tiene que aclarar las cosas, qué sucedió. Nada más comentar que nosotros cooperamos siempre con el Gobierno de Estados Unidos en todo el combate al tráfico de droga, siempre hemos combatido el tráfico de droga, hemos cuidado nada más que se haga por decisión nuestra, que no sea como antes que las agencias de Estados Unidos eran las que mandaban en México en esta materia", dijo.

En cuanto a que si Ovidio Guzmán, hermano del "Chapito" detenido el jueves pasado, se convirtió en testigo protegido a cambio de quedar en libertad, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez reiteró que les informaron del cambio de medida cautelar, pero no la colaboración del joven con la autoridad estadounidense.

"Al momento solamente nos dijeron, nos informaron oficialmente que el 23 de Julio dejó el reclusorio, el penal en donde estaba y que cambió de medida cautelar, pero sigue en manos de las autoridades estadounidense", planteó.

EU envía informe por detención; FGR abre investigación

A cuatro días de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, en El Paso, Texas, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por los delitos que pudieron ocurrir en la puesta a disposición de los dos integrantes del Cártel de Sinaloa ante autoridades del gobierno de Estados Unidos.

“La Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal 1882/24 en el estado de Sonora, por los delitos que pudieran haber ocurrido iniciándose, también, todas las acciones y diligencias ministeriales, policíacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos. Dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos”, explicó este lunes.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez explicó que el gobierno de México pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe oficial sobre “las conductas en territorio mexicano así como planes de vuelo y circunstancias de tiempo, modo y lugar” de la detención de “El Mayo” y el “Chapito”. El pasado sábado 27 de julio, a través de la Embajada en México, respondieron la petición de México a través de siete puntos.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en ocasiones previas Joaquín Guzmán López había considerando “rendirse ante las autoridades estadounidenses”, sin embargo no había concretado su intención hasta el pasado jueves.

“Las fuerzas del orden estadounidenses fueron informadas, aproximadamente a las 10:30 horas del jueves 25 de julio de 2024, que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado, ese día”, explicó.