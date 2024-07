“Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tiene él en sociedad con Andrés”, aseguró el presidente en su conferencia matutina.

Pese a que el joven acudió ayer a la casa de transición de Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, López Obrador descartó que se incorpore al futuro Gabinete. La propia Sheinbaum declaró también que la visita fue solo para felicitarla.

López Obrador sostuvo que esta es la mejor decisión que tomó su hijo, después de diversos reportajes que señalan a los hijos del presidente por supuestamente favorecer a amigos con contratos del Gobierno.

Pobres los hijos, ¿no? Se desquitan con ellos y ellos tienen que padecer por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios.

“Además, Gonzalo me dice que se va a dedicar a eso, que no quiere. Además, su compañera está feliz por esa decisión. Yo también, porque yo ya conozco de lo que se trata. Si se quiere luchar por una transformación, se tiene que estar dispuesto al sacrificio. Sí genera una gran satisfacción ayudar a los demás y es una misión, un apostolado, pero trae uno el huracán aquí, encima”, agregó.