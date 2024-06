Fernández Noroña reclama a Morena por no cumplir acuerdo, ¿qué pasó?

¿Qué pasó con Noroña y Morena?

Aseguró que él obtuvo el tercer lugar con 12.2%, mientras que Adán Augusto López y Ricardo Monreal quedaron en cuarto y quinto lugar con 10% y 6.5%, respectivamente. Sin embargo, estos últimos, mencionó, serán los coordinadores en el Congreso de la Unión.

“¿Quién quedo en sexto lugar? Monreal, le están dando la coordinación de la Cámara de Diputados, lo que le correspondía al tercer lugar (..) No se vale hacer trampa en la discusión. (…) Ahora resulta que quien queda en último lugar le dan el tercero y justifican eso diciendo que quedé en cuarto y no es cierto”, mencionó.

NOROÑA: "Porque es cierto que de repente dices, oye cabron, al sexto lugar lo mandas a coordinar la Cámara de Diputados a Monreal, con toda la mala fama, con todo el cuestionamiento, con toda la desconfianza que el pueblo y el movimiento le tienen, cabron, y va a coordinar la…

Señaló que si hubiera quedado en cuarto lugar en la encuesta entonces le tendría que tocar encabezar alguna secretaría de Estado. Aseguró que aspira a coordinar el Senado "legítimamente" porque obtuvo el tercer lugar.

Fernández Noroña, quien llegará al Senado por Morena, comentó que si hubo una campaña "dispendiosa" para la candidatura presidencial fue la de Adán Augusto López.

Además, recordó que Mario Delgado le llamaba "camarada de bronce" por haber tenido el tercer lugar en la encuesta de Morena y enfatizó que ahora ni siquiera Adán Augusto le ha llamado para que lo apoye.

"Propio Adán Augusto, que es amigo, no me ha buscado, nada. Dan por hecho que uno tiene que apechugar un atropello y pues no", declaró.