AMLO: no veo dificultades para que llegue IMSS-Bienestar a estados priistas

Hizo énfasis en que la incorporación puede darse una vez que inicie la administración de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, quien tomará protesta el próximo 1 de octubre.

“Eso en unos meses más porque yo ya… me faltan como tres meses, 100 días, me voy a jubilar porque ya termino mi ciclo y porque no hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero”, dijo López Obrador.

El mandatario acudió con Sheinbaum a supervisar el avance del programa Agua Saludable para La Laguna, como parte de la gira conjunta que realizan a tres meses del término de la primera presidencia encabezada por Morena en el país.

IMSS-Bienestar es el sistema lanzado por López Obrador para centralizar la atención pública de la salud en el gobierno federal, en lugar de que cada estado tenga su propio sistema. Las 23 entidades gobernadas por Morena se han adherido a esta nueva estrategia, sin embargo los estados gobernados por la oposición han mantenido sus propios sistemas.