AMLO invitará a Sheinbaum a recorrer el país; descarta pedirle agilizar reformas

"No, no, no, porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza. Nada más que la gente votó, desde luego, por los candidatos, de manera muy especial, por ella, porque es una mujer excepcional, lo mejor que le pudo pasar a México en este tiempo. Va a gobernar una mujer preparada", respondió el presidente.

En su conferencia de prensa matutina, adelantó que, aunque no logre recorrer todo el país con su sucesora, le sugerirá visitar juntos algunos estados. “A ver si su agenda lo permite, porque tiene ella mucho trabajo. La conozco y sé que está ocupada, haciendo ya sus planes, y eso es muy bueno”, dijo.

“Vamos a recibir hoy a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Me da mucho gusto. Vamos a platicar y a comer. Vamos a tratar el tema de la transición, de la entrega-recepción, ponernos de acuerdo. La voy a invitar para ir juntos, no sé va a poder a todo el país, pero a algunas regiones”, adelantó.

¿Cuándo y dónde se reunirán AMLO y Sheinbaum?

La comida se realizará este lunes en Palacio Nacional a las 14:30 horas y marca el inicio de los trabajos de transición y entrega-recepción del gobierno.

Vamos a platicar y vamos a ver qué hacemos. Le voy a hacer esta invitación, a ver si podemos salir de la capital, dependiendo de sus compromisos, de su agenda" Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

López Obrador dijo que los temas que se aborden en el encuentro serán comunicados por el equipo de Sheinbaum, la candidata del partido oficialista Morena que ganó la elección del 2 de junio.

También se informará, en caso de concretarse, qué estados del país visitarán y los detalles de las próximas reuniones entre sus equipos de transición.

“Ella va a decidir, Claudia. A mí me gustaría que ella sea la que exponga lo del encuentro. Yo me voy a sentir muy bien representado”, mencionó el presidente.