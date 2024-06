AMLO: no habrá cierre de frontera con EU; es decisión migratoria, no comercial

A partir del minuto 1 de este miércoles, en Estados Unidos entraron en vigor nuevas medidas para prohibir a los migrantes irregulares solicitar asilo cuando se superen las 2,500 personas por día. El gobierno de Biden optaría por deportarlos a México.

No obstante, el gobierno de México insiste en que lo ideal es que las deportaciones sean directas a sus países de origen y no a México.

“Estamos ayudando para que se acepten en los países donde ellos (Estados Unidos) no tienen buena relación. El que puedan tomar medidas de deportación, aunque nosotros no quisiéramos que deportaran a nadie porque la migración no es por gusto, es por necesidad, pero ya como toman esas decisiones y es un estado soberano, bueno, que los deportados lleguen de manera directa a sus países, esto incluso es de más atención, cuidado, a los derechos humanos”, destacó.

El presidente expuso que la relación con Estados Unidos es fundamental, por lo que no se puede permitir el cierre de la frontera compartida.