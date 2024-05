Son tiempos de definiciones, dice AMLO sobre adhesión de Alejandra del Moral

Al ser cuestionado sobre esta incorporación, el presidente López Obrador dijo que en este momento no puede haber espacio para la indefinición.

“Ya no se puede simular, no hay cabida para la indefinición, aunque no debe de haber maniqueísmo. En estos tiempos es muy difícil la moderación en lo político, es muy difícil, el zigzagueo, el actuar en el centro, actuar de manera gelatinosa, blandengue. Son tiempos de anclarnos en nuestros ideales y a nuestros principios, es decir, así somos, no son tiempos para la hipocresía, eso es una transformación”, destacó.

Agregó que por años muchos la pasaron bien sin tener que definirse y engañando que eran independientes y que no tenían partido político.

“Que ellos no tenían partido, se acuñó, porque eso es nuevo, lo de la sociedad civil, lo de las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos y candidatos independientes. Todo ese andamiaje político se creó para ocultar el fondo de los grandes y graves problemas nacionales. ¿Cuál era ese fondo? La corrupción, el cómo una minoría se apoderaba de todo lo que pertenecía a todo un pueblo”, destacó.