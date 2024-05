Alejandra del Moral renuncia al PRI y se une a campaña de Claudia Sheinbaum

Minutos después de la renuncia de Alejandra del Moral, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, informó que la expriista se une a su campaña, ya que, dijo, encontraron "más coincidencias que diferencias", además de que es "tiempo de mujeres".

"Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. Es tiempo de mujeres y es tiempo de la transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México", dijo en su cuenta de X.

"Ella no se lleva nada", dice Xóchitl Gálvez

La aspirante presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, rechazó que la renuncia de Del Moral le afecte. En entrevista, previo a su evento de campaña de este lunes en Pachuca, Hidalgo, Gálvez declaró que esto no es un golpe para su campaña, pues dijo, la excandidata a la gubernatura del Estado de México no se lleva nada.

"Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada", dijo.

Aseguró además que este es un acto desesperado y que lo único que se busca es "tratar de bajar el ánimo en la campaña".

"Yo le digo a los priistas mexiquenses, ustedes están en el camino correcto. Ustedes están luchando por un México que busca la vida, la verdad y la libertad. Ya sabemos, el otro México representa la muerte. El otro México representa la mentira. El otro México, el que ellos quieren, el que Claudia representa, representa la falta de libertad", agregó.