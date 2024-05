No hay salida para Europa si se mantiene política conservadora, asegura AMLO

A unos días de que ciudadanos de 27 países que integran la Unión Europea participen en las elecciones para elegir a los representantes del Parlamento regional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las fuerzas progresistas tienen una gran oportunidad de avanzar, y aseguró que, de mantenerse la política conservadora, Europa no tiene salida.

“Hay un despertar de las fuerzas progresistas, deseo que les vaya bien, de lo contrario, no hay salida para Europa. La política económica conservadora no es opción, no es alternativa”, afirmó este lunes en su conferencia de prensa.