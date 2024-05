“No hay prisa”, dice AMLO sobre retiro del plantón de la CNTE en el Zócalo

Integrantes de la CNTE han realizado varias movilizaciones para exigir un incremento salarial del 100%. Como parte de sus manifestaciones mantienen un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, y ayer asistieron a la sede de partidos políticos, encerraron al presidente de Morena, Mario Delgado, bloquearon vialidades y quemaron pancartas.

Al respecto, el presidente López Obrador afirmó que los maestros tienen derecho a manifestarse.

“Están en libertad de expresarse, en este gobierno no se reprime, somos distintos y vaya que nos han provocado, pero quiero también tener el orgullo de decir al final de mi gobierno que no reprimimos a nadie, que el gobierno no ordenó la desaparición de nadie, que no se torturó a nadie, que no hubo masacres”, afirmó el presidente.

La única recomendación que dio a los manifestantes es que lo hagan de manera pacífica, pues para transformar no se necesita recurrir a la violencia.

“Les recomendamos que lo hagan de manera pacífica porque quien usa la violencia, quien usa la fuerza, son los que no tienen la razón. Se puede luchar para transformar por la vía pacífica, pero desde luego hay que manifestarse, todos tenemos ese derecho”, dijo.

La CNTE advirtió este viernes sobre una movilización en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Por lo cual, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya están resguardando las instalaciones.

Algunas aerolíneas ya advirtieron a sus clientes y les pidieron tomar las precauciones ante las inminentes afectaciones viales.