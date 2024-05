AMLO: la desesperación también llevó en 2018 a pedir declinación de candidatos

Sin embargo, organizaciones civiles que documentan las agresiones contra aspirantes a cargos de elección popular han concluido que el actual se puede considerar el proceso electoral más violento de la historia de México, con 18 asesinatos entre enero y abril de 2024, según informes de Data Cívica. A esto se suman otro tipo de agresiones y amenazas.

“Por eso digo que es una campaña y ojalá que no cambien las cosas. Pero, hasta ahora, requetebien, todos bien portados, nuestros adversarios, nada más debate, pero eso es normal, y gritos y sombrerazos, pero no pasa de ahí. Algunas cosas sí lamentables, de agresiones, hasta eso no muchas. Cualquier agresión, cualquier pérdida de vida humana es lamentable, pero tampoco es igual que antes”, sostuvo.