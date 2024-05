Exhiben a juez por liberar a hermano de "El Mencho"; FGR apelará

SSP: en la madrugada se tomó la decisión

La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la decisión de liberar a “Don Rodo” se tomó en la madrugada del domingo.

“La decisión de dejarlo en libertad, hay que decirlo, la tomó el juez a las 4:25 horas, el domingo en la madrugada de este pasado 28 de abril. El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado”, planteó.

Rodríguez recordó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su intervención para que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia, pero el máximo tribunal respondió por escrito al gobierno de México justificando el actuar del juez.

Añadió que México solicitó información a Estados Unidos sobre posibles cargos o investigaciones que haya contra “Don Rodo”.

“Este caso es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro quintero en 2013 y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces pero ya se había fugado y fue detenido 9 años después propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanas y mexicanos que sufren de forma directa o indirecta los efectos del crimen organizado”, indicó.

Desde Estados Unidos, dijo, hubo una respuesta por escrito en la que no se confirmó proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez.

La secretaria reconoció el trabajo que realizaron las fuerzas de seguridad, así como la FGR, que dijo “cumplieron con su deber”.

La funcionaria argumentó que se demoraron en poner en libertad al hermano de “El Mencho” porque consideraron que debían hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones.

“Aunque el juez había dado un ultimátum de tres horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25,000 pesos que procederemos a pagar pues consideramos que era mejor esperar a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros”, indicó.