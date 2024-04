"No hay ningún pleito", dice AMLO sobre diferencias con Salinas y pide respeto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el empresario Ricardo Salinas Pliego no existe ningún pleito y nada personal, sin embargo, pidió respeto ante las diferencias que sostiene con el dueño de Grupo Salinas por el pago de impuestos, por haber tomado un campo de golf y ahora por la reforma a las pensiones.

“Aprovechando un medio de comunicación concesionado, porque no deja de ser una concesión pública, se utiliza para defender intereses particulares. Entonces, no es ningún pleito, no es nada personal”, destacó el presidente.