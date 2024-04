EU critica al gobierno de AMLO por "ataques" al Poder Judicial y a periodistas

Entre enero y abril la CNDH registró 20 denuncias de tortura y 94 de detenciones arbitrarias cometidas por personal de la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, Fiscalía General, Fuerzas Armadas e Instituto Nacional de Migración.

Sobre la libertad de expresión, el reporte advierte que en el gobierno del presidente López Obrador continuó el descrédito oficial a los trabajadores de la prensa.

“La administración continuó presentando un segmento semanal de "Quién es quién en las mentiras" en el conferencia de prensa matutina del presidente para exponer a los periodistas que supuestamente informan noticias falsas. En 2022, la ONG Artículo 19 registró al menos 176 comentarios despectivos de la Oficina del Presidente dirigidos a los medios. periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Varios periodistas citaron amenazas constantes”.

También se reporta el número de feminicidios ocurridos en el país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó más de 1,290 asesinatos de mujeres, incluidos 426 feminicidios, entre enero y junio.

En cuanto a la relación con el Poder Judicial, el reporte consigna ataques por fallos en contra.

“El presidente López Obrador y otros actores del gobierno atacaron verbalmente al Poder Judicial, particularmente a la Corte Suprema. Critica a los jueces que fallaron en contra de recursos de la administración en numerosas ocasiones. En marzo, durante una manifestación masiva en la Ciudad de México, partidarios del gobierno quemaron una efigie de la presidenta Norma Piña, acusándola de corrupción”, sostiene.

AMLO pide respeto

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador pidió respeto a Estados Unidos luego de la difusión del reporte.

“Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos, y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos y ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. Nosotros no les decimos: ¿Y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a Assange, que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes?”, destacó.

Consideró que Estados Unidos se quedó con una mala manía de emitir cartas de buena conducta como hace 200 años