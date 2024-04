Desde el sábado pasado, el presidente López Obrador se pronunció en contra del conflicto en Medio Oriente y calificó de irracional “la guerra”.

Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 14, 2024

El presidente planteó que la Organización de las Naciones Unidas debe tener más actividad para resolver el conflicto entre Israel e Irán.

“Que haya un acuerdo para detener la guerra. Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina, de la Franja de gaza, y ahora con Irán y pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas. Eso es lo que nosotros estamos sosteniendo”, expuso.

López Obrador pidió a Israel ya no responder el ataque a Irán, porque de no hacerlo, el conflicto puede escalar. “Y nos sumamos a lo que se ha venido entendiendo como postura, no es lo definitivo, pero para empezar, que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que se queden las cosas como están, porque si no es escalar el conflicto”, indicó.