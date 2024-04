AMLO ve “mano negra” en debates del INE; pide jugar limpio

Hace unos días, el presidente de la República se inconformó contra las preguntas realizadas durante el primer debate entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynez, pues en su opinión fueron a “modo” y en contra de su Gobierno.

“En toda la narrativa del debate, si lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de ‘manipulación’, no reconocer absolutamente nada, es la narrativa de los medios de información, la que utilizaron para hacer la pregunta en el debate con una supuesta consulta a los ciudadanos”, dijo el mandatario federal el pasado martes.

La queja del presidente es que en el primer debate se realizaron preguntas de ciudadanos, elegidas por los moderadores, en los que –de acuerdo con el Ejecutivo– se planteaba que todo está mal en México y como si en nada se hubiera avanzado.

En su mañanera de este lunes, el presidente señaló que a pesar de la “mano negra” del INE, cuando un candidato es bueno, puede sortear las adversidades. “Pueden estar marcadas las cartas o cargados los dados pero sí los representantes son buenos, saben navegar en mares, en aguas turbulentas, saben y el que no sabe pues se marea, no aguanta porque ahí no es asunto nada más de los asesores”, indicó.