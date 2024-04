El presidente López Obrador, que en el primer debate, se pudo dar cuenta que las y el candidato no estigmatiza más los programas de bienestar.

"Una de las cosas que me dio mucho gusto, anoche del debate es de que ya no se estigmatizan los programas del bienestar, ya todo el mundo ofrece programas del bienestar, ya no los consideran populismo ni paternalismo, ya todos, me da muchísimo gusto eso, por el bien del pueblo", dijo.

El presidente insistió además que en esta contienda electoral existe mucho amarillismo y sensacionalismo, por lo que deseo que no exista más violencia en esta contienda electoral ni que ninguna persona más sea asesinada.

La conferencia de este lunes se lleva a cabo en Mazatlán, Sinaloa, donde el mandatario federal, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya.