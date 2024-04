AMLO se queja del primer debate: narrativa fue en contra del gobierno

"(Las preguntas fueron) con la supuesta consulta a los ciudadanos, dejando a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. ´Qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada. ´Qué mal en educación´. ´Qué mal en todo´… aún así no pudieron dejar mal. Yo no estoy hablando de partido, todo lo que se ha hecho en el combate a la corrupción”, señaló.

“No fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa", advirtió el presidente López Obrador, quien estuvo acompañado de 22 gobernadores, todos emanados de Morena y sus aliados.

"Las preguntas, recuerdo una de Denisse (Maerker) ¿cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste que viene desde no sé qué gobierno? Pero ahí está, como si nosotros fuésemos iguales, como si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción”, apuntó.

"Ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa ni a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen. Ahora ya no se permite esa corrupción que padecimos”, agregó.

De manera particular se refirió a la salud, pues acusó al medio Latinus de presuntamente estar relacionado con vendedores de medicinas y de equipos médicos.

La mayoría de los medios –sostuvo el mandatario- “están por entero entregados a la mentira, a la difamación, a la calumnia”.

Mencionó que gracias a las conferencias de prensa mañaneras que encabeza "ahora es distinto: "Hay un pueblo muy consciente; el pueblo es mucha pieza”.