AMLO anuncia gira del “adiós” y “agradecimiento” previo al fin de su sexenio

Insistió que, al concluir su administración, no tendrá más vida pública, por lo que la gira será para agradecer por el afecto y apoyo que le manifestaron los mexicanos como el presidente número 65 de la historia.

“Me voy a despedir porque pues yo me retiro y nada, Por el afecto, por el cariño, por el amor, vamos a estar recordando y comunicando, no voy a tener red social, no voy a escribir ningún mensaje por tuit, por Facebook, por nada, tampoco voy a poder recibir a compañeras, compañeros, porque sino me convierto en lo que no quiero, no deseo ser líder moral”, apuntó.

Además de la gira del adiós, el presidente también podría tener una marcha de despedida, similar a la que realizó en noviembre de 2022 entre el Ángel de la Independencia y el Zócalo de la Ciudad de México.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó hace algunos meses que propondría al titular del Ejecutivo federal una gira de despedida a meses de que concluya su gobierno.

“Voy a tratar de convencer al presidente de que hagamos una gran marcha de celebración, de despedida en septiembre del 24, que creo que ya sería de sus últimos eventos como presidente”, anunció en noviembre de 2022.