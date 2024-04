El presidente rechazó el diálogo incluso si no se toca el tema de los impuestos y dijo que entre él y el empresario hay posturas distintas, lo cual no necesariamente es malo.

“Tenemos posturas distintas y esto no es malo porque tiene que ver con la democracia, imagínese que todos pensáramos igual, sería la vida muy aburrida, entonces tenemos diferencias y yo no quiero, ahora que está por definirse lo de los juicios que tienen que ver con los impuestos, que se vaya a malinterpretar, que tengamos una confrontación, un debate de ideas pero de que pensamos distinto de eso no hay duda”, dijo.

Aclaró que esas diferencias, no implican que sean enemigos.

Sobre la posibilidad de dar entrevistas a medios de comunicación nacionales como ya lo hizo recientemente con televisoras extranjeras, el presidente mencionó que no las tiene contempladas, sobre todo porque a su consideración, hay medios de comunicación “tendenciosos”.