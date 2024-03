“Un vulgar acto de provocación”: AMLO acusa a la derecha de protesta en Palacio

En su décimo día de protestas en la Ciudad de México, normalistas y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acudieron a la puerta número uno de Palacio Nacional para solicitar un diálogo con el presidente López Obrador. Al no ser recibidos, optaron por derribar una puerta para intentar ingresar.

Normalistas utilizaron una camioneta para derribar una de las puertas de Palacio Nacional. (Foto: Valentina Alpide/AFP)

Al abordar la manifestación de los normalistas, el presidente comentó que la demanda es justa, sin embargo, dudó de la autenticidad.

“Es muy justa la demanda de los padres, de las madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero hay que ver si no se han montado que en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación, hasta organismos internacionales, supuestamente defensores de derechos humanos, organizaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, supuestos defensores de derechos humanos. Es un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación, entonces por eso no vamos a caer en ninguna provocación”, comentó.

El presidente puso nombre a su sospecha de algún tipo de intervención: el Partido Revolucionario Institucional.

“Lo de ayer, por ejemplo, me huele más al PRI. Es Guerrero y allá, me consta, la montaña de Guerrero, las agresiones a nuestro movimiento por grupos supuestamente independientes, pero estaba detrás el PRI”, recordó.

“Todavía está por verse si fueron los estudiantes, porque en una de esas, la gente recluta para llevar a cabo estas acciones, mercenarios, porros, pero eso ya lo vamos a saber, pero si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa, les diría que eso no es revolucionario, eso es contrarevolucionario, que es actuar como ‘contras’, a favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido y han explotado, le han robado al pueblo, y que no se dejen manipular”, apuntó.