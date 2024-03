Bloqueos, petardos y caída de puerta: normalistas suman 10 días de protestas

“Buscamos por todos los medios el canal para que el presidente nos atendiera. Fuimos a la Secretaría de Gobernación, fuimos al Senado y no hubo ni una respuesta por parte de sus funcionarios para que el presidente conociera nuestras demandas. No ha habido una respuesta por parte del presidente. No vino nadie, absolutamente nadie, ningún funcionario, por eso tuvimos que tocar puertas en palacio para llevar un documento. Y pues nadie salió, al contrario, nos recibieron con gases lacrimógenos, la respuesta de los chavos y los padres fue entramos a fuerzas”, explica en entrevista Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes desaparecidos desde 2014.

Los normalistas derribaron las vallas que se colocan sobre la calle Moneda para limitar el acceso, luego tomaron una camioneta blanca con siglas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para, mediante la fuerza, derribar la puerta por la que ingresan todos los días los reporteros que cubren las actividades del presidente de la República.

Elementos de seguridad impidieron la entrada de los normalistas. (Stringer/REUTERS)

Justo en ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba del caso Ayotzinapa, una de las 100 promesas que hizo en las primeras horas de su gobierno.

El coraje que tenemos es porque el gobierno se burla de nosotros” Clemente Rodríguez, papá de uno de los jóvenes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

¿Por qué están molestos los padres de Ayotzinapa?

El caso Ayotzinapa ha venido de más a menos. El arranque del gobierno de López Obrador dio esperanzas a los padres de los normalistas de esclarecer lo que sucedió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.

El gobierno de López Obrador comenzó tomando medidas para investigar a “fondo la desaparición de los jóvenes, conocer la verdad y castigar a los responsables”: creó la Comisión de la Verdad, cuyo presidente fue Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y se formó la Unidad Especial de Investigación y Litigacón para el caso, además regresó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE).