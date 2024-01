AMLO: "Zedillo es un representante de la oligarquía"

El mandatario federal afirmó que entre él y Zedillo hay diferencias de fondo, y una de ellas es que mientras que su gobierno es para el pueblo, el priista gobernó para los de arriba.

“Yo sostengo que no había democracia porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba y eso según la definición aristotélica, si somos rigurosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía. Fachada de democracia, discurso democrático pero los hechos es un gobierno faccioso no es un gobierno que esté pensado en beneficiar al pueblo”, comentó.

Al respecto, recordó que durante su gobierno Ernesto Zedillo convirtió deudas privas de unos cuantos en deuda pública a través del Fobrapoa, también desapareció el transporte de pasajeros por ferrocarril y permitió una reforma de pensiones que precarizó el salario a recibir para un jubilado.