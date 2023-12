Se vengan de Godoy por “cartel inmobiliario”, dice AMLO; le abre las puertas

Ernestina Godoy está en un proceso para ser ratificada como fiscal de Justicia por cuatro años más, sin embargo, hasta ahora no se han alcanzado los acuerdos. La propia fiscal aseguró que su proceso está en pausa en el legislativo local por una represalia de diputados de oposición por las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.

Este jueves, el presidente López Obrador destacó que a pesar de que Ernestina Godoy es una “abogada extraordinaria” y una mujer “con principios, con ideales y honesta”, no deben negociar nada para lograr su ratificación.

“Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se trance, nada más es dejarlo de manifiesto. ¿Por qué no la aceptan?, ¿Por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la fiscalía?, porque se están vengando”, recalcó.

Aunque no precisó en qué cargo, el presidente adelantó que si Ernestina Godoy no es ratificada como fiscal, tiene abiertas las puertas en su Gobierno.

“Si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas con nosotros, es buenísima, es una mujer preparada”, destacó.