AMLO acusa a Piña y PAN de ‘maniobras leguleyas’ para no dar dinero a Guerrero

A propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de la Corte aceptó que los 15,000 millones de pesos de los fondos y fideicomisos que se extinguieron fueran destinados a apoyar a los damnificados en Guerrero tras el paso del huracán Otis.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15,000 millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”, planteó el 31 de octubre.

El presidente dijo que a pesar de que la presidenta de la Corte no se pronuncie ya sobre si entregará o no el recurso, no faltan recursos para atender a los damnificados del huracán Otis.

“La señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar, mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron, por qué que no va a cumplir. De todas maneras yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada nada”, destacó.

López Obrador acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una clara vinculación con el Partido Acción Nacional.

“En pago desde (Carlos Salinas) le empezaron a dar al PAN el poder judicial al grado de que (Ernesto) Zedillo con la misma política nombró a un panista como procurador de la República y jueces, magistrados, ministros del PAN les entregaron completamente ese poder a un partido, deben haber quienes no son del PAN, pero la mayoría o son panistas o son filo panistas, muy conservadores aunque repito deben de haber excepciones pero la regla es que ese poder es de lo más conservador y muy corrupto”, dijo.

El presidente insistió en que es necesario que se apruebe una reforma para que sean los ciudadanos quienes elijan a los integrantes del Poder Judicial.

“Es muy importante que se lleve a cabo una reforma constitucional para que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros como se elige a los presidentes municipales, como se elige a los gobernadores, como se elige a los diputados, a los senadores, al presidente de la República”, indicó.