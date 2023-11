"Que no haya 'dedazo' e imposición", dice AMLO sobre definiciones de Morena

A unos días de que Morena defina a sus candidatos a las ocho gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que “no haya dedazos” ni imposiciones, sino que sean los ciudadanos quienes elijan a quienes competirán en las elecciones de junio de 2024.

“No pasa nada, si se le pregunta a la gente. Para no equivocarse, lo mejor es preguntar y que no haya 'dedazo', que no haya imposición”, respondió cuando se le preguntó sobre el ambiente que prevalece previo a las definiciones.