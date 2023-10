“Vamos a poner en pie a Acapulco; nadie quedará desamparado”, promete AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un reporte desde Palacio Nacional este sábado, luego de haber recibido críticas por la reacción de autoridades ante el impacto de Otis en Guerrero.

“Ya hablamos con aseguradoras. Sin trámite, para evitar tardanzas, entregarán 40% del monto a la palabra y el resto sujeto a la revisión que exigen las normas. Tenemos que iniciar la reconstrucción de Acapulco”, expuso.

“Vamos a ayudar a todos los afectados. Pondremos de pie a Acapulco, ese es mi compromiso”, destacó.

Otis azotó Acapulco con vientos de 266 kilómetros por hora a primera hora del miércoles, inundando la ciudad, arrancando tejados de casas, tiendas y hoteles, sumergiendo vehículos y cortando las comunicaciones, así como las conexiones aéreas y por carretera.

López Obrador explicó que no se encuentra en Guerrero porque ayuda más coordinando desde la capital mexicana.

“No estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera. No quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes. Lo más importante son los hechos, no palabras”, señaló.