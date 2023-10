AMLO se lanza contra oposición: “Quisieran más muertos por Otis para culparnos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó hoy contra los exmandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, a quienes acusó de formar parte de un grupo de personas que quisieran que la tragedia por el paso de Otis fuera mayor.

“Hay mucha desinformación, mucha politiquería. Quieren utilizar la desgracia con fines electorales nuestros opositores, son viles, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos, quisieran que hubiesen muchísimos muertos para culparnos y sacar provecho”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

“Buscan volver al gobierno para seguir robando, seguir saqueando. Fox... es lamentable que se exprese de esa forma. Es de pena ajena: ‘no me queda más que decirles a todos los que nos gobiernan: chinguen a su madre...’ Fox, no solo es él. Así está Calderón, los dueños de los principales medios de información. Han enviado a reporteros estrellas para hacer reportajes sobre que no hay atención para la gente, que está todo fuera de control, que no se hace nada. Que se detiene a los que quieren ayudar con despensas”, expuso.

“Conservadores solo piensan en ellos. Solo piensan en el poder y el dinero”, lamentó.