Autopista del Sol es reabierta para casos de emergencia

En su trayecto por carretera hacia Guerrero el presidente hizo un alto para recibir el reporte de la situación de integrantes de su gabinete como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño y de la titular de Protección Civil, Laura Velázquez.

A pie de carretera, el presidente organizó algunas acciones que se tomarían en lo inmediato.

"Vas tú con ella al derrumbe, ellos traen maquinaria", dijo el presidente a Jorge Nuño al organizar acciones con Laura Velázquez y con el apoyo del Ejército.

Al mandatario federal se le preguntó si existe algún reporte de decesos por el paso del huracán. “Todavía no tenemos datos”, respondió.

La falta de información sobre posibles decesos se debe a que debido al huracán categoría cinco la comunicación se vio afectada.

“Estamos buscando restablecer las comunicaciones. Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos. Sí daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes; ya están los de Comunicación trabajando. Nuestra principal preocupación es la carretera de la Costa Grande y la población que vive de Acapulco hacia Zihuatanejo”, anunció el presidente en su mañanera.